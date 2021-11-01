وزير البترول: زيادة صادرات الغاز ستقلل أثر ارتفاع السعر

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العربية نت _ قال وزير البترول والثروة المعدنية ، طارق الملا في مقابلة مع العربية، إن القاهرة تخطط لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي، وذلك في محاولة لتقليل الأثر السلبي لارتفاع أسعار النفط في الموازنة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على مصر كمستورد صافي للنفط، مشيرا إلى أن بلاده ستقلل الأثر السلبي لارتفاع اسعار النفط على الموازنة عبر زيادة صادرات الغاز الطبيعي.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط ستؤثر على واردات مصر من المنتجات البترولية. وذكر أن الحكومة المصرية لا تدعم أيا من المنتجات البترولية وأي زيادة في الأسعار يتم مراجعتها.
وأشار إلى أن دعم المحروقات مرفوض تماما من قبل الحكومة المصرية.
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