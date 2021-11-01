روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك: رفع سعر الغاز الطبيعي يؤثر بالسلب على الشركة

رنا ممدوح _ قالت شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، إن قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية يؤثر على الشركة بالسلب. وأفادت الشركة في بيان للبورصة، أن زيادة سعر الغاز بلغت 27.8% وسوف تؤثر على تكلفة منتجات روبكس بالسلب وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع سعر البيع لهذه المنتجات بنسبة 1.4% تقريبا، ما يؤثر على حركة المبيعات في الأسواق المحلية والتصديرية. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

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