المشرق مصر يعلن انضمام نواف الصياح نائبا للرئيس التنفيذي لخدمات الشركات

دوت الخليج – أعلن بنك المشرق مصر، عن انضمام نواف عبد الواحد الصياح، في منصب نائب الرئيس التنفيذي، ومدير الائتمان الأول للخدمات المصرفية للشركات.

وذكر بنك المشرق مصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الصياح يتمتع بخبرة واسعة اكتسبها على مدار 20 عاما من خلال توليه العديد من المناصب في قسم الأعمال التجارية والمخاطر في القطاع المصرفي.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وأضاف بنك المشرق مصر، أن الصياح سيعمل عن كثب مع وحدة الخدمات المصرفية للشركات لتطوير محفظة آمنة ومستدامة بما يتماشى مع خطة النمو الاستراتيجية للبنك.