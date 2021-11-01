المالية والصناعية المصرية: تكلفة إنتاج السماد المحبب ترتفع 10% بعد زيادة أسعار الغاز

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رنا ممدوح _ قالت شركة المالية والصناعية المصرية، إن استخدام الغاز الطبيعي في الشركة كوقود لتجفيف السماد المحبب بغرض التصدير والاستهلاك المحلي الذي يمثل 40% من إنتاجها بمصنعيها بكفر الزيات وأسيوط.
وأعلنت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 2902 لسنة 2021 بتحديد سعر الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعي يؤثر سلبا على تكلفة إنتاج السماد المحبب بنسبة 10% الناتجة عن زيادة سعر الغاز الطبيعي بمقدار 1.25% دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأشارت إلى أن ذلك يؤدي إلى ضعف قدرة الشركة في المنافسة بالأسعار العالمية لسماد التصدير GSSP.
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