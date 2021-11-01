المليون الخامس من وفيات كورونا استغرق 110 يوما مقابل 90 للمليونين الثالث والرابع

بلومبرج _ توفي أكثر من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا Covid-19 بعد أقل من عامين من ظهور الفيروس، على الرغم من نشر اللقاحات التي خفضت معدلات الوفيات في جميع أنحاء العالم.

جاءت آخر مليون حالة وفاة مسجلة أبطأ من السابقتين. استغرق الأمر أكثر من 110 يوما للانتقال من 4 ملايين وفاة إلى 5 ملايين، مقارنة بأقل من 90 يومًا للوصول إلى 3 و4 ملايين وفاة.