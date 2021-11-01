- 1/3
- 2/3
- 3/3
بلومبرج _ توفي أكثر من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا Covid-19 بعد أقل من عامين من ظهور الفيروس، على الرغم من نشر اللقاحات التي خفضت معدلات الوفيات في جميع أنحاء العالم.
جاءت آخر مليون حالة وفاة مسجلة أبطأ من السابقتين. استغرق الأمر أكثر من 110 يوما للانتقال من 4 ملايين وفاة إلى 5 ملايين، مقارنة بأقل من 90 يومًا للوصول إلى 3 و4 ملايين وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المليون الخامس من وفيات كورونا استغرق 110 يوما مقابل 90 للمليونين الثالث والرابع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.