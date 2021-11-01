وزيرة الصناعة تستعرض مع مسئولي شركة طلبات خططهم التوسعية فى السوق المصرية

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءا مع وفد شركة طلبات المتخصصة فى خدمات التوصيل، تناول أهمية التوسع فى تطبيق الأنظمة الذكية والإلكترونية للشركة بالسوق المصرية.

ووفق بيان الوزارة، فإن اللقاء الذي نظمه المكتب التجارى المصري بدبي، تناول عرض لأعمال الشركة في مصر، حيث أكد مسئولو الشركة أن السوق المصرى يعد أحد الأسواق الرئيسية للشركة بمنطقة الشرق الأوسط من خلال تواجد الشركة فى 20 مدينة مصرية، وتبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة 70% من اجمالى هذه الشركات، مشيرين فى هذا الإطار إلى التعاون القائم بين الشركة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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واستعرض اللقاء نموذج العمل الجديد الذي دشنته شركة طلبات في جناحها بإكسبو 2020 دبي، والذى يطلق عليه المطبخ السحابي Cloud Kitchen حيث يعتمد بصورة أساسية على الذكاء الاصطناعي ويقدم خدمة المطعم الافتراضي.

وأشاروا إلى أن هذا النموذج يقوم بتوفير جزء كبير من أعباء التكاليف الثابتة التي تتحملها المطاعم، ويشارك بالمنصة 30 علامة تجارية معروفة، حيث أن شركة طلبات هي شريك رسمي لإكسبو 2020 دبي.

ومن جانبها عبرت وزيرة التجارة والصناعة عن إعجابها بنموذج العمل الجديد للشركة والذي يعد غير تقليدي، حيث أن تطبيقه في مصر سيسهم فى تحقيق نقلة نوعية في مجال تقديم الأطعمة والمشروبات والوجبات السريعة، مشيرةً الى اهمية أن تقوم الشركة بدراسة تطبيق هذا النموذج في مصر وكيفية تحقيق الاستفادة منه سواء على مستوى المستهلك أو المنتج.

وأشار مسئولو الشركة إلى أنه جاري التواصل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر لدعم صغار البائعين في مجال المأكولات والمشروبات لتوسعة أنشطتهم.

ورحبت جامع بالتواصل الجاري بين الجهاز وفريق عمل الشركة في مصر، معربةً عن تطلعها للوصول إلى صيغة تعاون مثمرة للطرفين فى المرحلة القريبة المقبلة.

وفى نهاية اللقاء أشادت سوزان ستوليمير، نائب رئيس الشركة للاتصال والعلاقات الحكومية والمسئولية الاجتماعية بالجهود الكبيرة التى تبذلها وزيرة التجارة والصناعة في مجال تمكين المرأة، مؤكدة استعداد الشركة لدعم تلك الجهود وخاصة فيما يتعلق بمشروع Women in Tech.