فيركيم مصر للأسمدة: 9% زيادة في تكاليف الإنتاج بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي

رنا ممدوح _ أعلنت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، أن قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي عند 5.75 دولار وذلك لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة سوف يترتب عليه زيادة في تكاليف الإنتاج. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن نسبة الزيادة تبلغ 9%. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

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