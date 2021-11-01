إي فاينانس توافق على زيادة رأس المال المصدر بقيمة 2.5 مليار جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفقا للإفصاح الوارد بنشرة الطرح على زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية بإصدار عدد 177.777 مليون سهم بالقيمة العادلة للسهم في الطرح وقدرها 13.98 جنيه وبقيمة إجمالية 2.485.333 مليار جنيه.

وتضمنت قرارات المجلس وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في زيادة رأس المال المصدر للشركة تمويلا من الأرباح المرحلة.

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وبحسب البيان، تخصص تلك الزيادة لتمويل نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة، على أن تنعقد الجمعية خلال 3 أشهر بحد أقصى من تاريخ انعقاد المجلس أمس.

واستقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية في 20 أكتوبر الماضي الوافد رقم 241 ضمن قائمة الشركات المدرج لها أوراق مالية بجداول البورصة، شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وكشفت أحدث بيانات البورصة المصرية عن تصدر شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية قائمة أكبر الطروحات في البورصة المصرية وذلك بقيمة طرح 5.8 مليار جنيه متجاوزة قيمة طرح الشركة المصرية للاتصالات عام 2005 بقيمة 5.1 مليار جنيه.