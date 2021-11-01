غبور أوتو ترفع أسعار سيارات شانجان حتى 7 آلاف جنيه

شاهندة إبراهيم – أخطرت شركة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي ومازدا وشانجان وهافال وشيري في السوق المحلية، شبكة موزعيها المعتمدين بالقائمة السعرية الجديدة لسيارات شانجان ألسفن وإيدو وcs15 وcs55، والتي تضمنت ارتفاعات تراوحت بين 3 إلى 7 آلاف جنيه، في نوفمبر الجاري.

شانجان ألسفن

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ووفقا للقائمة السعرية الجديدة، قفزت جميع فئات السيارة شانجان ألسفن بقيمة 7 آلاف جنيه، لتباع الفئة الأولى بنحو 172 ألف جنيه مقابل 165 ألف جنيه، وقدمت الفئة الثانية بسعر جديد192 ألف جنيه، بدلا من 185 ألف جنيه، فيما سعرت الفئة الثالثة بمبلغ 207 آلاف جنيه مقارنة مع 200 ألف جنيه في السابق.

شانجان إيدو



كما أقر الوكيل زيادة قدرت بنحو 5 آلاف جنيه على السيارة شانجان إيدو، لتباع الفئة الأولى بسعر جديد 220 ألف جنيه مقابل 215 ألف جنيه، وقفزت الفئة الثانية إلى مستوى 235 ألف جنيه، بعدما كانت تسوق بنحو 230 ألف جنيه.

وبحسب القائمة السعرية الجديدة، أقر الوكيل المحلي زيادة وصلت إلى 3 آلاف جنيه على كل من الطرازين cs15 وcs55.

شانجان cs15



هذا وقفزت أسعار الفئة الأولى من السيارة شانجان cs15، إلى 235 ألف جنيه مقابل 232 ألف جنيه، وحددت الفئة الثانية بسعر 252 ألف و900 جنيه بدلا من 249 ألف و900 جنيه.

شانجان cs55



ووصل سعر الفئة الأولى من السيارة شانجان cs55 بعد الزيادة الأخيرة إلى 328 ألف جنيه مقابل325 ألف جنيه، والفئة الثانية باتت بنحو 353 ألف جنيه بدلا من 350 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة قدرت بما قيمته 373 ألف جنيه مقارنة مع 370 ألف جنيه في السابق.