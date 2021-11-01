العربية للأسمنت: تأثير محدود لزيادة سعر الغاز الطبيعي على تكلفة الإنتاج

رنا ممدوح _ قالت شركة العربية للأسمنت، إن قرار تحديد سعر الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية سيؤثر تأثيرا محدودا على تكلفة إنتاج طن الأسمنت للشركة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الغاز الطبيعي ليس المصدر الرئيسي للطاقة بالنسبة للشركة وأن في هذه الفترة أسعار الفحم الحالية تعتبر أعلى من أسعار الغاز الطبيعي بعد الزيادة وذلك بسبب أزمة الطاقة العالمية والخلل في سلاسل الامداد.

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وأشارت إلى أنه من غير المتوقع أن هذا الوضع ستستمر خلال الأشهر المقبلة، حيث أن أسعار الفحم هي الأعلى تاريخيا.

وتوقعت في خلال الشهور المقبلة سيعود متوسط أسعار الفحم لمعدتلاتها التي شهدناها في خلال العشرة سنوات السابقة والتي ستكون أرخص بكثير من أسعار الغاز الطبيعي الحالية.