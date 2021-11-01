- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح _ قالت شركة العربية للأسمنت، إن قرار تحديد سعر الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية سيؤثر تأثيرا محدودا على تكلفة إنتاج طن الأسمنت للشركة.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الغاز الطبيعي ليس المصدر الرئيسي للطاقة بالنسبة للشركة وأن في هذه الفترة أسعار الفحم الحالية تعتبر أعلى من أسعار الغاز الطبيعي بعد الزيادة وذلك بسبب أزمة الطاقة العالمية والخلل في سلاسل الامداد.
وأشارت إلى أنه من غير المتوقع أن هذا الوضع ستستمر خلال الأشهر المقبلة، حيث أن أسعار الفحم هي الأعلى تاريخيا.
وتوقعت في خلال الشهور المقبلة سيعود متوسط أسعار الفحم لمعدتلاتها التي شهدناها في خلال العشرة سنوات السابقة والتي ستكون أرخص بكثير من أسعار الغاز الطبيعي الحالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العربية للأسمنت: تأثير محدود لزيادة سعر الغاز الطبيعي على تكلفة الإنتاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.