أموك تتحمل زيادة سنوية تقريبية بعد ارتفاع أسعار الغاز في حدود 75 مليون جنيه

رنا ممدوح _ قالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، إنها تتحمل زيادة سنوية تقريبية بعد قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية في حدود 75 مليون جنيه. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن نسبة الزيادة لا تتعدى 0.8% من تكلفة المبيعات وذلك بالقياس بتكلفة المبيعات في 30 يونيو الماضي. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

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