مال وأعمال

أموك تتحمل زيادة سنوية تقريبية بعد ارتفاع أسعار الغاز في حدود 75 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ قالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، إنها تتحمل زيادة سنوية تقريبية بعد قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية في حدود 75 مليون جنيه.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن نسبة الزيادة لا تتعدى 0.8% من تكلفة المبيعات وذلك بالقياس بتكلفة المبيعات في 30 يونيو الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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