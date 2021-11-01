440 مليون دولار حجم استثمارات CDC بمصر في 41 شركة

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إسلام فضل _ قالت شيرين شهدي، مديرة مجموعة CDC البريطانية في مصر، إن المؤسسة ضخت استثمارات بقيمة 440 مليون دولار في 41 شركة بمصر حتى الآن.
وأضافت شهدي خلال مائدة مستديرة لعدد محدود من الصحفيين، اليوم الاثنين، أنه تم توفير 31 ألف وظيفة في تلك الشركات.
وكشفت أن الشركة تستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال السنوات المقبلة في قطاع البنية التحتية التي تشمل العديد من القطاعات مثل الكهرباء والمياه والصناعة والمناطق اللوجستية والشركات المالية غير المصرفية.
وأشارت إلى أن استثمارات الشركة طويلة الأجل من 5 إلي 10 سنوات وقد تزيد.
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