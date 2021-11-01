سي دي سي تستثمر 700 مليون دولار عبر منصتها المشتركة مع موانئ دبي

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إسلام فضل _ قالت شيرين شهدي، مديرة مجموعة CDC البريطانية في مصر، إنه تم ضخ استثمارات مع موانئ دبي العالمية حتى الآن بقيمة 320 مليون دولار في المنصة الاستثمارية المشتركة التي تم تأسيسها بين الجانبين في أكتوبر الماضي، والمتخصصة في تطوير الموانئ في إفريقيا وأسيا.
وأضافت شهدي، خلال مائدة مستديرة اليوم الاثنين، أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات من خلال تلك المنصة بقيمة 700 مليون دولار، مقابل مليار دولار تستثمرها موانيء دبي، ليصل الإجمالي إلى 1.7 مليار دولار.
وأشارت إلى أنه بداية الاستثمار ستكون في موانئ السخنة في مصر، ودكار في السنغال وبربرة في جمهورية أرض الصومال.
وأوضحت أن الاستثمار له أهداف تنموية بعيدة المدى إذ أن إفريقيا تضم ثلث سكان العالم لكن الحركة التجارية تمثل 4% فقط من حجم نقل الحاويات فيها، كما تفتقر القارة لقدرة الموانئ على تلبية الحاجات المحلية.
وتوقعت أن تسهم توسعات الحركة التجارية في ميناء السخنة بما يزيد على 3% من إجمالي الناتج المحلي المصري، وإيجاد 1.4 مليون وظيفة عمل بشكل غير مباشر.
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