9.5 مليار دولار استثمارات سي دي سي في إفريقيا وأسيا

إسلام فضل _ قالت شيرين شهدي، مدير مجموعة «سي دي سي» – مؤسسة التمويل التنموي البريطانية في مصر، إن حجم استثمارات المؤسسة في إفريقيا وأسيا بلغت 9.5 مليار دولار.

وأضافت شهدي خلال مائدة مستدير لعدد محدود من الصحفيين اليوم الاثنين، أن حصة إفريقيا من تلك الاستثمارات تصل إلى 60%، و40% لقارة أسيا.

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وأكدت أن المؤسسة ضخت تلك الاستثمارات في أكثر من 1200 شركة حتى الأن، وتخطط لزيادة استثماراتها خلال السنوات المقبلة.

وأشارت إلى أنه تم ضخ استثمارات في إفريقيا وأسيا خلال العام الجاري بقيمة 1.7 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار خلال العام الماضي.