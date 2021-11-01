السعودية لإعادة التمويل العقاري توقع شراكة مع صندوق التنمية العقارية بقيمة 10 مليارات ريال

العربية نت _ قالت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في بيان إنها وقعت اتفاقية شراكة مع صندوق التنمية العقارية لإعادة تمويل محفظة عقارية بـ 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار). يقدم الصندوق قروضا مدعومة لمشتري المنازل السعوديين، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، هي النظير السعودي لشركة الرهن العقاري الأمريكية فاني ماي. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

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