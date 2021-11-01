مال وأعمال

السعودية لإعادة التمويل العقاري توقع شراكة مع صندوق التنمية العقارية بقيمة 10 مليارات ريال

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

العربية نت _ قالت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في بيان إنها وقعت اتفاقية شراكة مع صندوق التنمية العقارية لإعادة تمويل محفظة عقارية بـ 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار).

يقدم الصندوق قروضا مدعومة لمشتري المنازل السعوديين، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، هي النظير السعودي لشركة الرهن العقاري الأمريكية فاني ماي.

 

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية لإعادة التمويل العقاري توقع شراكة مع صندوق التنمية العقارية بقيمة 10 مليارات ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا