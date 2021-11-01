العربية نت _ ارتفع صافي أرباح شركة اتصالات في الربع الثالث من العام الحالي 1% ليصل إلى 2.44 مليار درهم. وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 2.37 مليار درهم. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو الإيرادات بـ 2% نتيجة ارتفاع الطلب على خدمات الاتصال عبر البيانات. يُشار إلى أن عدد المشتركين الإجمالي بلغ 155 مليون مشترك، بزيادة سنوية قدرها 4% مقارنة بالعام الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرباح اتصالات الفصلية تصعد 1% إلى 2.44 مليار درهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.