أبوظبي الإسلامي يعزز قدرات مكافحة الاحتيال بتقنيات ساس ومايكروسوفت

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تعاون مع كل من ساس ومايكروسوفت للحصول على تقنيات سحابية متقدمة في مجال مكافحة الاحتيال المصرفي قائمة على الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات.

وذكر مصر أبو ظبي الإسلامي، في بيان، إنه أبرم اتفاقية مع شركة ساس، للحصول على حلها السحابي “فرود منجمنت” الخاص بمكافحة الاحتيال المالي والمصرفي، والعامل على منصة أزور من مايكروسوفت.

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ويتسم هذا الحل بإمكانية تركيبه وتشغيله بسرعة للتقليل من زمن الوصول إلى القيمة، علاوة على قدرته على اكتشاف محاولات الاحتيال المصرفي على مستوى المؤسسة، ومنعها والتعامل معها بأفضل الطرق الممكنة، وذلك على منصة واحدة آمنة.

ويدعم حل مكافحة الاحتيال من ساس القائم على منصة أزور جميع القنوات والمدفوعات، ويمكّن مصرف أبوظبي الإسلامي من تلبية المتطلبات المالية المتطورة والمعقدة، فضلًا عن تلبية متطلبات الامتثال التنظيمي بطريقة متوازنة تماما.

ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي اعتماد استراتيجية تعتمد في صميمها على البيئات السحابية، ومع استمراره في الترحيل المتسارع لمهام العمل الحرجة إلى منصة أزور، ومن شأن الحلّ “فرود منجمنت” من أن يسمح للخبراء العاملين في المصرف بتحديد السلوك الاحتيالي واكتشافه أولًا بأول، والحدّ من أثره على نطاق واسع.

وقال مأمون تيسير الحمصي رئيس قسم تقنية المعلومات في مصرف أبوظبي الإسلامي، إن المصرف يعمل في بيئة مليئة بالمخاطر، تتطلب أن يكون حل مكافحة التهديدات العامل في المصرف متكاملًا على امتداد الأنظمة والمحافظ والأقسام في المصرف، فضلًا عن أن يكون قادرًا على الكشف الفوري عن أساليب الاحتيال الجديدة والمعقدة.

وأضاف: “أصبح بوسع المصرف الآن تحديد التهديدات الناشئة بطريقة استباقية، واقتراح قواعد وسيناريوهات جديدة تلقائيًا وفورًا للتصدي لها، ما يقلل كثيرًا من مخاطر التعرّض للاحتيال والخسارة وإساءة الاستخدام، وذلك بالاعتماد على تقنيات ساس المدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال، ومنصة مايكروسوفت السحابية “أزور” القابلة للتطوير.

وأكّد الحمصي أن مصرف أبوظبي الإسلامي بات اليوم أكثر اطمئنانًا إلى جاهزيته وقدرته على التصدي للتهديدات.

من جانبه، قال ميشال الغريب المدير الإقليمي لشركة ساس في دولة الإمارات، إن تركيز المؤسسات المالية في دولة الإمارات انصبّ خلال المدة الماضية على تعزيز تقنياتها الرقمية استجابة للتغيرات الحاصلة في سلوك المستهلكين وارتفاع النشاط الممارَس عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي كان في طليعة هذا التحوّل، ما جعله هدفًا للمحتالين والعصابات الرقمية التخريبية، الأمر الذي استوجب اعتماد حل متطور لمكافحة الاحتيال لحظة بلحظة، ما يمكّنه من توقع محاولات الاحتيال ومنعها والاستجابة الفورية للتهديدات الجديدة بمجرد ظهورها.

بدوره، أكد سيد حشيش المدير العام لمايكروسوفت الإمارات، أن مصرف أبوظبي الإسلامي تمكن بفضل هذا التحول الرقمي، من تبسيط إجراءات تقنية المعلومات، وأتمتة عمليات اتخاذ القرار، وتحديد الأولويات في جهود التحقيق، وذلك على منصة سحابية قابلة للتطوير وتتسم بكونها آمنة وفعالة.

وقال: “تدل هذه الخطوة المهمة على الثقة المتزايدة التي يضعها العملاء من كبرى المؤسسات في التحوّل إلى البيئات السحابية، في توجّه يتسارع مع إحراز المزيد من المؤسسات تقدمًا ملحوظًا في مسيرتها تجاه الرقمنة”.