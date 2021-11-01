مجموعة سي دي سي البريطانية تضع 3 محاور لدعم الشركات في مواجهة كورونا

إسلام فضل _ قالت شيرين شهدي، مدير مجموعة «سي دي سي» – مؤسسة التمويل التنموي البريطانية في مصر، إن المؤسسة عملت على 3 محاور رئيسية منذ تفشي فيروس كورونا لدعم الشركات التي تم الاستثمار فيها بإفريقيا وأسيا.

وأضافت شهدي خلال مائدة مستديرة لعدد محدود من الصحفيين، أن المحور الأول المحافظة على الأهداف التنموية التي تمت في الشركات البالغة حتى الآن 1200 شركة.

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وذكرت أن المحور الثاني، تمويل المؤسسات المالية لقدرة لضخ تسهيلات للشركات المصدرة، مثل اتفاقية التمويل الموقعة مؤخرا مع البنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار.

وأشارت إلى أن المحور الأخير يتمثل في إعادة بناء اقتصاديات الشركات بشكل كامل، موضحة أن كافة الحكومات تعمل علي ذلك الآن.