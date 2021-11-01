سي دي سي تستعد لإطلاق منصة 2x climate مع مجموعة الدول السبع

إسلام فضل _ كشفت شيرين شهدي مدير مجموعة سي دي سي البريطانية، أن المجموعة تستهدف إطلاق منصة جديدة لمكافحة تغيرات المناخ باسم “2x climate” بالتعاون مع مجموعة الدول السبع، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما تغير المناخ.

أشارت شهدي خلال مائدة مع عدد محدود من الصحفيين، إلي أن منصة “2x challenge” تقوم حالياً بجمع إستثمارات بقيمة 15 مليار دولار بنهاية 2022، بعد جمع إستثمارات تلك المتصة بقيمة 10 مليار دولار بالتعاون مع مجموع الدول السبع.

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وأكدت على أن غرض المنصة هو جمع التمويل وتوجيه لتمكين المرأة داخل الموسسات على مستوى العالم من خلال برامج تدريبية معينة للتمكين، وتغيير سياسة الشركات تجاه تواجد المرأة

وذكرت أن المؤسسة ضخت ما يقرب من 1.7 مليار دولار في قارتين أفريقيا وأسيا في العام الجاري في قطاع تغيير المناخ، مقارنة باستثمارات تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار في 2021.

وتدير الشركة أصولا بقيمة 9.5 مليار دولار ما بين آسيا وأفريقيا، وأن 60% منها في أفريقيا، و40% في أسيا في حوالي 1200 شركة ما بين القارتين.