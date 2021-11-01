غبور أوتو تقر زيادة جديدة في أسعار سيارات هافال H6

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شاهندة إبراهيم – أخطرت شركة جي بي غبور أوتو وكلاء هيونداي ومازدا وشيري وشانجان وهافال في السوق المحلية، شبكة موزعيها المعتمدين بالقائمة السعرية الجديدة لسيارات هافال طراز H6، إذ تراوح مقدار الصعود بين 5 إلى 10 آلاف جنيه.
وبحسب المعلن، اكتسبت كل من الفئة الأولى والثانية زيادة بنحو 5 آلاف جنيه، لتقدم الفئة القياسية بسعر جديد 390 ألف جنيه مقابل 385 ألف جنيه، أما الثانية وصلت إلى 415 ألف جنيه بدلا من 410 آلاف جنيه.
فيما أقر الوكيل المحلي زيادة بنحو 10 آلاف للفئتين الثالثة والرابعة، وباتت تسوق الفئة الثالثة بما قيمته 435 ألف جنيه مقارنة مع425 ألف جنيه، فيما وصل سعر الفئة الرابعة إلى 470 ألف جنيه بدلا من 460 ألف جنيه.
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