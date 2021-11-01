مال وأعمال

أسعار سيارات هافال جوليان تقفز حتى 10 آلاف جنيه

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شاهندة إبراهيم – أرسلت شركة جي بي غبور أوتو وكلاء هيونداي ومازدا وشيري وشانجان وهافال في السوق المحلية، لشبكة موزعيها المعتمدين قائمة بالأسعار الجديدة لسيارات هافال جوليان ، والتي تضمنت زيادات حتى 10 آلاف جنيه، في نوفمبر الجاري.

حصلت الفئة الأولى والثانية من السيارة هافال جوليان على زيادة بنحو 4900 جنيه، لتباع الفئة القياسية بسعر جديد 319 ألف و900 جنيه في مقابل315 ألف جنيه، وحددت الثانية بمبلغ 344 ألف و900 جنيه بدلا من340 ألف جنيه.

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فيما أقر الوكيل زيادة قدرت بنحو 9900 ألف جنيه على الفئة الثالثة من السيارة هافال جوليان، لتقفز إلى 369 ألف و900 جنيه في مقابل 360 ألف جنيه.
وجاءت الفئة الرابعة بزيادة 4900 جنيه، لتقدم بسعر جديد 389 ألف و900 جنيه بدلا من 385 ألف جنيه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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