أسعار سيارات هافال جوليان تقفز حتى 10 آلاف جنيه

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شاهندة إبراهيم – أرسلت شركة جي بي غبور أوتو وكلاء هيونداي ومازدا وشيري وشانجان وهافال في السوق المحلية، لشبكة موزعيها المعتمدين قائمة بالأسعار الجديدة لسيارات هافال جوليان ، والتي تضمنت زيادات حتى 10 آلاف جنيه، في نوفمبر الجاري.
حصلت الفئة الأولى والثانية من السيارة هافال جوليان على زيادة بنحو 4900 جنيه، لتباع الفئة القياسية بسعر جديد 319 ألف و900 جنيه في مقابل315 ألف جنيه، وحددت الثانية بمبلغ 344 ألف و900 جنيه بدلا من340 ألف جنيه.
فيما أقر الوكيل زيادة قدرت بنحو 9900 ألف جنيه على الفئة الثالثة من السيارة هافال جوليان، لتقفز إلى 369 ألف و900 جنيه في مقابل 360 ألف جنيه.
وجاءت الفئة الرابعة بزيادة 4900 جنيه، لتقدم بسعر جديد 389 ألف و900 جنيه بدلا من 385 ألف جنيه.
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