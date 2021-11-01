الرقابة المالية توقف التعامل على سهم العقارية للبنوك الوطنية لحين الاطلاع على خطة مجلس الإدارة

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رنا ممدوح قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مخاطبة شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية لموافاة الهيئة والبورصة بخطة مجلس الإدارة بشأن قيام الشركة نحو تحقيق إيرادات.
وقالت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، إن قرارها جاء في ضوء مطالعة القوائم المالية لشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية والإفصاحات المنشورة منها والتي تبين عدم وجود مشاريع قائمة للشركة وعدم وجود سيولة لديها فضلا عن عدم قيام الشركة بتحقيق إيرادات خلال عامي 2020 والفترة المنقضية من عام 2021.
وتلاحظ للهيئة أن الشركة حققت صافي خسارة بقيمة 2.445 مليون جنيه خلال عام 2019 ومبلغ 2.696 مليون جنيه خلال عام 2020 ومبلغ 1.235 مليون جنيه خلال الفترة المنقضية من عام 2021، وفي ضوء ارتفاع سعر السهم خلال جلسة الأمس وجلسة اليوم بنسبة 40.08%.
وتضمنت قرارات الهيئة إلغاء كافة العمليات المنفذة على سهم الشركة خلال جلسة اليوم وإيقاف التعامل على الورقة المالية لحين الرد على استفسارات الهيئة.
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