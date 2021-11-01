البنك الأهلي يمنح هوتاك 331 مليون جنيه ضمن مبادرة تمويل إحلال الفنادق

دوت الخليج – وافق البنك الأهلي المصري، على منح تمويل لشركة “هوتاك” بمبلغ 331.7 مليون جنيه، وبأجل عشرة أعوام، وسيتم السداد على ثمانية سنوات بدءا من التشغيل بشكل ربع سنوية.

وتأسست “هوتاك للتنمية السياحية والعقارية” عام 2019، كشركة مشتركة، وتساهم فيها: القابضة للسياحة والفنادق وايجوث وشركة مصر للسياحة برأسمال 300 مليون جنيه.

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وتمتلك شركة هوتاك منتجعا سياحيا بمدينة مرسي علم، وسيتم منح التمويل ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لإحلال وتجديد الفنادق بفائدة متناقصة 8%.

وذكرت الشركة في بيان اليوم، أن المرحلة الأولى تشمل تطوير لكافة الغرف والأجنحة (بعدد 160 وحدة ) بالاضافة إلى كافة المناطق العامة وما تشملها من مطاعم وقاعات وحمام سباحة واعمال تشطيب وديكور واعمال تنسيق الموقع العام وذلك بتكلفة استثمارية لتطوير وتأهيل المنتجع السياحي في حدود 385.8 مليون جنيه.