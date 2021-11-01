الذهب يتحرك في نطاق ضيق.. وعيار 21 يسجل 780 جنيها

شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ولكن في نطاق ضيق للغاية مسجلة زيادة جنيها واحدا، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

ووصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا إلى منطقة 780 جنيها، مقابل 779 جنيها في آخر يوم للتعاملات الجمعة الماضية.

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وحقق عيار 18 قيمة سعرية 669 جنيها، وعيار 21 وصل إلى 891 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و240 جنيها.

وقال نجيب، إن السعر العالمي للمعدن النفيس ما زال مستقر عند مستوى 1785 دولارا للأوقية.

ورجح احتمالات أن يحدث تباين سواء بالصعود أو الهبوط في نهاية تعاملات اليوم مع إغلاق البورصات العالمية، عبر إجراء عمليات بيع أو شراء بشكل موسع.

وأكد على أن بالنسبة للسوق المحلي فالتحركات في نطاق ضيق للغاية وقليلة.