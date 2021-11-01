هيتاشي إنرجي: تصدير 20% من منتجاتنا إلى ما بين 20 و25 دولة

إسلام سالم _قال محمد الحسيني العضو المنتدب لشركة هيتاشي إنرجي، إن هناك بعض التوسعات فيما يخص مصانعنا قيد التنفيذ خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن هياتشي إنرجي لديها خطة استدامة تتماشى مع خطط الدولة المصرية.

وأضاف الحسيني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن الشركة تستهدف في ظل الأزمة العالمية الحالية، تأمين احتياجاتها وتسليم المشاريع الخاصة بالشركة في أوقاتها، وفيما يخص المشروعات القومية فالشركة متواجدة في المشروع المصري السعودي، الذي تصل تكلفته 1.8 مليار دولار وفقا لما تم الإعلان عنه من الجانبين المصري والسعودي، بجانب مشروع توفير الطاقة بمنطقة شرق العوينات.

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وشدد على الشركة بقوة في مشروعات عديدة مثل محطة رأس غارب، ومشروعات الطاقة الشمسية، وفيما يخص المحطة النووية فنحن ندعم الحكومة والدولة المصرية بشكل عام وعلى استعداد تام للمشاركة بالمشروع.

وأكد العضو المنتدب لشركة هيتاشي إنرجي، أن منتجاتنا تصل إلى معظم الدول الافريقية وبعض دول الشرق الأوسط حيث نغطي ما بين 20 و25 دولة بمنتج على أعلى جودة وكفاءة، مشيرا إلى أن نسبة التصدير من منتجات الشركة تقدر ب20%.

وأوضح أن السوق المصري واعد للغاية وهناك تطوير كبير في قطاعات النقل والطاقة والبنية الأساسية، مؤكدا أن مصر لديها خطة طويلة وقصيرة المدى للتفوق في العديد من المجالات على مستوى الشرق الأوسط.