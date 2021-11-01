- 1/3
- 2/3
- 3/3
شاهندة إبراهيم – كشفت أحدث التقارير الرسمية الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن بلوغ القطاع قمة جديدة من النمو وصلت إلى 37.20%، بعد تسليمها 208 آلاف و993 وحدة منذ بداية العام وحتى الآن، في مقابل 152 ألف و332 عربة مباعة في ذات الفترة المقارنة من العام الماضي.
وتمكنت سيارات الركوب من تحقيق نمو وصل إلى 43%، بحجم بيع 153 ألف و867 وحدة، في مقابل 107 آلاف و617 مركبة.
ونجحت أيضا الشاحنات في تسويق37 ألف و530 شاحنة، مقارنة مع 25,488 ألف و488 عربة، إذ أمنت حصة نمو قدرت بنحو 47%.
في المقابل، سجلت مبيعات الأتوبيسات تراجع نسبته 8.5%، بحجم بيع وصل إلى 17 ألف و596 أتوبيسا، بعدما كانت قد سجلت الشهور التسعة الأولى من العام الماضي نحو 19 ألف و227 عربة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أميك: 37.2% نموا في مبيعات سوق السيارات المصري خلال 9 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.