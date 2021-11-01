أميك: 37.2% نموا في مبيعات سوق السيارات المصري خلال 9 أشهر

شاهندة إبراهيم – كشفت أحدث التقارير الرسمية الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن بلوغ القطاع قمة جديدة من النمو وصلت إلى 37.20%، بعد تسليمها 208 آلاف و993 وحدة منذ بداية العام وحتى الآن، في مقابل 152 ألف و332 عربة مباعة في ذات الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتمكنت سيارات الركوب من تحقيق نمو وصل إلى 43%، بحجم بيع 153 ألف و867 وحدة، في مقابل 107 آلاف و617 مركبة.

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ونجحت أيضا الشاحنات في تسويق37 ألف و530 شاحنة، مقارنة مع 25,488 ألف و488 عربة، إذ أمنت حصة نمو قدرت بنحو 47%.

في المقابل، سجلت مبيعات الأتوبيسات تراجع نسبته 8.5%، بحجم بيع وصل إلى 17 ألف و596 أتوبيسا، بعدما كانت قد سجلت الشهور التسعة الأولى من العام الماضي نحو 19 ألف و227 عربة.