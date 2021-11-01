البورصة تصعد إلى 11568 نقطة ختام التعاملات وسهم CIB يقفز 2.2%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.3%، ليتداول عند مستوى 11568 نقطة.

وحقق سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني صعودا بنسبة 2.22%، وأغلق عند مستوى 52.39 جنيه.

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وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.52% و 0.55% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.326.039 مليار جنيه على 195 شركة من خلال 41.972 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 84 شركة مقابل تراجع 56 بينما لم تتغير أسعار 55.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 90.892 مليون جنيه، منها 89.381 مليون جنيه للمؤسسات، و1.51 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 55.361 مليون جنيه، منها 42.726 مليون جنيه للمؤسسات، و12.634 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 35.531 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 141.196 مليون جنيه، مقابل 105.665 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 48 57.57 19.94 تنمية للاستثمار العقاري 2.16 2.59 19.91 اميرالد للاستثمار العقاري 2.09 2.3 10.05 الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية 14.48 15.78 8.98 حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية 10.79 11.66 8.06

الأسهم الأكثر انخفاضا