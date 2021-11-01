ميد بنك يتعاون مع تيمينوس السويسرية لتطوير نظام Core Banking

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أمنية إبراهيم وإسلام فضل _ كشف ميد بنك، عن توقيع اتفاق تعاون مع شركة تيمينوس العالمية، لتولي عمليات تطوير النظام الأساسي للبنك Core Banking system.
وقال سامح منتصر، مستشار التحول الرقمي في ميد بنك، في مؤتمر يعقد الآن، إن التعاون مع شركة تيمينوس السويسرية المتخصصة في الأنظمة المصرفية يهدف لمواكبة استراتيجية البنك للتوسع في تقديم الخدمات والحلول الرقمية، وطرح منتجات أكثر فاعلية.
وأضاف منتصر خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير النظام الأساسي للبنك بشكل كامل خلال الربع الأول من عام 2023.
وأشار إلى أن البنك قام منذ بداية عام 2020 بتطوير كافة الأجهزة الخاصة بالبنية التكنولوجية والفروع، موضحًا أنه تم تغير الشبكة الداخلية بالكامل، كما تم العمل على تأمين نظام المعلومات للحفاظ علي سرية العملاء داخل فروعنا.
وذكر أن تيمينوس السويسرية تعمل مع نحو 3 آلاف بنك حول العالم حتى الآن، من ضمنهم 41 بنكًا بقائمة الأفضل بالعالم.
ولفت إلى أن البنك يعمل على تحديث شبكة الفروع البالغ عددها 17 فرعًا لتطوير البنية التكنولوجية، منوهًا إلى أن الخطة الخماسية تستهدف الوصول إلى 40 فرعًا.
أيمن الذهبي: أسسنا مركز بيانات احتياطي للطوارئ لأول مرة في تاريخ البنك
وكشف أيمن الذهبي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في ميد بنك، عن تأسيس البنك مركز بيانات احتياطي في مدينة 6 أكتوبر، لأول مرة في تاريخ البنك، في ضوء خطة واستراتيجية البنك لتطوير ودعم البنية التكنولوجية التي تسمح له بالمنافسة والتوسع بالسوق المحلية.
وقال الذهبي، إن ميد بنك يشهد نقلة حقيقية في التحول نحو أتمتة العمليات للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الحديثة والمساهمة في نشر ثقافة التحول الرقمي التي تسعى إليها الحكومة وكذلك البنك المركزي المصري.
وأوضح الذهبي، أن النظام الأساسي القديم للبنك كان يعوق خطط وطموحات التوسع في عدد من المجالات والخدمات.
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