تنظيم الاتصالات يكشف قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثالث من العام الجاري

تمويل المشروع من صندوق الخدمة الشاملة والانتهاء منه قبل منتصف 2022

إضافة مؤشر جديد لمعايير جودة الصوت أدى لتحسن عام بالشركات الأربعة

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إسلام سالم _ أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الثالث من العام الجاري.

ويستعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري؛ حيث تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة لكل مشغل، وتم زيادة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى الحد الإداري الثالث في الطرق والمدن والاحياء، وذلك باستخدام سيارات القياس لمسافات تصل إلى أكثر من 100 ألف كم على مدار الثلاثة أشهر.

ورصد الجهاز تحسن جودة الخدمة في 3 مناطق بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنهاية شهر يونيو الماضي، ويأتي التحسن نتيجة للإجراءات التي اتخذها الجهاز بالتنسيق مع المشغلين فيما يتعلق بجودة خدمات الصوت والبيانات.

وعن المناطق التي تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية بشركة فودافون، تم رصد 28 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها القاهرة والدلتا والقناة، وبشركة أورانج 44 منطقة، وعلى رأسها الدلتا والصعيد والإسكندرية، وبشركة اتصالات 32 منطقة، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والإسكندرية، وبشركة وي 33 منطقة على رأسها الجيزة والإسكندرية والدلتا.

وبمؤشرات قياس جودة الخدمات الصوتية، وبالتحديد مؤشر عدم بدء المكالمة، بلغ إجمالي عدد المناطق 54 منطقة لشهر يوليو مقسمة إلى 19 منطقة لشركة فودافون، و16 منطقة لشركة أورانج، و8 مناطق لشركة اتصالات، و11 منطقة لشركة وي، وبشهر أغسطس بلغت 75 منطقة، 5 لفودافون و27 لأورانج و15 لاتصالات، و28 لشركة وي، وفي سبتمبر بلغت 70 منطقة 4 فودافون، 24 أورانج، 9 اتصالات، 33 وي.

ورصد الجهاز تحسن في عدد من المناطق المتأثرة بسوء جودة الخدمة في مؤشر عدم بدء المكالمة لشركة فودافون في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر يوليو الماضي، وتم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم بدء المكالمة لشركات اورانج بواقع 8 مناطق، واتصالات بواقع منطقة واحدة، ووي بواقع 22 منطقة خلال نفس فترة المقارنة.

وعن مؤشر جودة صوت المكالمة، فرصد الجهاز 3 مناطق لشهر يوليو مقسمة إلى منطقة واحدة لشركة أورانج ومنطقتين لشركة وي، وفي شهر أغسطس 3 مناطق لشهر أغسطس بواقع منطقة واحدة لشركة أورانج، ومنطقتين لشركة اتصالات، وبشهر سبتمبر 6 مناطق، مقسمة بين فودافون وأورنج واتصالات بالتساوي.

كما رصد الجهاز تحسن في عدة مناطق كانت تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر جودة صوت المكالمة لشركة وي في شهر سبتمبر مقارنة بشهر يوليو الماضيين، بينما شهدت شركة فودافون زيادة في عدد المناطق بواقع منطقتين، وأورانج بواقع منطقة واحدة، واتصالات بواقع منطقتين.

وبمؤشر عدم اكتمال المكالمة، 8 مناطق خلال شهر يوليو، بواقع منطقة لفودافون وأخرى لأورانج، و3 لاتصالات، و3 لشركة وي، وخلال أغسطس 9 مناطق لشهر أغسطس، بواقع منطقة واحدة لفودافون، ومنطقتين لأورانج، و4 لاتصالات، ومنطقتين لشركة وي، وفي سبتمبر منطقة واحدة لأورانج، و6 اتصالات، و3 وي.

وكشف الجهاز تحسن لشركة فودافون، مع ثبات عدد المناطق المتأثرة لشركتي اورانج ووي، ورصد زيادة في عدد المناطق لشركة اتصالات بواقع 3 مناطق في شهر سبتمبر مقارنة بيوليو 2021.

وعن مؤشر قياس سرعة تنزيل البيانات، ومتوسط سرعة تنزيل البيانات، لوحظ الثبات النسبي لمتوسط سرعة تنزيل البيانات للشركات الأربعة حيث تبين، ارتفع متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون في شهر سبتمبر ليصبح 27 ميجابايت في الثانية مقارنة بــ 26 ميجابايت في الثانية بشهر يوليو.

واستقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة أورانج خلال الربع الثالث لعام 2021 عند سرعة 26 ميجابايت في الثانية، كما استقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات عند سرعة 25 ميجابايت في الثانية وارتفع متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي في شهر سبتمبر ليصبح 27 ميجابايت في الثانية مقارنة بــ 26 ميجابايت في الثانية خلال يوليو.

وعن أقل سرعات تنزيل بيانات تم تسجيلها وفقا لكل مشغل، فبلغت بشركة فودافون 4 ميجابايت/ثانية خلال شهري يوليو وأغسطس، و5 بشهر سبتمبر، وبشركة أورانج 6 ميجابايت/ثانية خلال شهر يوليو، و5 خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وباتصالات 6 ميجابايت/ثانية خلال الربع الثالث، وبشركة وي 7 ميجابايت/ثانية خلال الثلاثة أشهر.

واتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدد من الاجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، مثل إصدار مخالفات لشركات المحمول لتجاوز معايير جودة خدمات الاتصالات وفقا للتراخيص الممنوحة لهم، وأخرى لتجاوز معايير مؤشرات جودة خدمات الاتصالات، مما نتج عنه تغريم الشركات بحوالي 25 مليون جنيه مصري.

كما أتخذ الجهاز قرارا بدخول 641 محطة جديدة للخدمة بعد اعتمادها خلال الربع الثالث، واعتماد 641 محطة جديدة، بنسبة زيادة قدرها 62% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن المنظومة الجديدة لتسريع إجراءات إنشاء محطات المحمول، مما يؤثر بشكل إيجابي على جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.

وبدأ الجهاز في إجراءات تغطية 500 قرية بخدمات الجيل الرابع ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة” بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه مصري، تمول من صندوق الخدمة الشاملة، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل منتصف عام 2022، وإضافة مؤشر جديد لمعايير جودة الصوت وهو مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة، مما ترتب عليه تحسن في هذا المؤشر بشكل عام للأربع، حيث انخفض متوسط الوقت اللازم لبدء المكالمة بنسبة 27% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، ليصل إلى حوالي 8 ثواني بحد أقصى.

وعن مؤشرات استخدام خدمات الانترنت المحمول، فبلغ متوسط الاستهلاك الشهري للبيانات عبر شبكات الهاتف المحمول 2.4 جيجابايت بشهر سبتمبر الماضي، بنسبة زيادة تقدر بـ150% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عدد المستخدمين لخدمة تصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى 33 مليون، وعدد الزيارات يوميًا 1.7 مليار زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بـ60% مقارنة بسبتمبر 2020.

وبمنصات التواصل الاجتماعي، بلغ عدد المستخدمين 28 مليون مستخدم، عدد الزيارات مليار زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 16% مقارنة بسبتمبر 2020، وبمشاهدة محتوى ترفيهي بلغ عدد المشاهدين 22 مليون مشاهد، عدد الزيارات مليار زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 37% مقارنة بنفس الفترة.

وبمحركات البحث بلغ عدد المستخدمين 29 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 1.2 مليار زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ29% مقارنة بسبتمبر 2020، وخدمة الدردشة الالكترونية، بلغ عدد المستخدمين 24 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 634 مليون زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 163% بنفس الفترة.

وعن الألعاب الإلكترونية، وصل عدد اللاعبين إلى 15 مليون لاعب، وعدد الزيارات يوميًا 161 مليون زيارة، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بــ 20% مقارنة بسبتمبر 2020، بينما بلغ عد المستخدمين للاجتماعات عن بعد 1.2 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 255 مليون زيارة، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بـ21% مقرانة بنفس فترة المقارنة.

وفيما يخص مقاطع فيديو ترفيهية، فبلغ عدد المستخدمين 13 مليون صانع فيديو، وعدد الزيارات يوميًا 234 مليون زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 733%، وبلغ عدد المتسوقين إلكترونيا 5 مليون متسوق، وعدد زيارات التسوق 51 مليون زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 59%، وبلغ عدد المستخدمين للبريد الالكتروني 12 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 128 مليون زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بـ63%.

وعن البحث في الخرائط، فبلغ عدد المستخدمين 12 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 82 مليون زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 146%، بينما وصل مستخدمين بث الفيديو المباشر على منصات التواصل الاجتماعي 96 ألف صانع فيديو، وعدد الزيارات يوميًا 59 ألف زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 278% مقارنة بسبتمبر 2020.