- 1/3
- 2/3
- 3/3
اعتبر الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، أن موضوع التغير المناخي لا يزال يحمل ملفات بالغة الأهمية ستتضمن في نقاشات ممثلي 190 دولة ليومين في مؤتمر منظمة الأمم المتحدة في جلاسكو لتغير المناخ أو ما يعرف اختصارا بـ”كوب 26″.
وأضاف محيي الدين في مقابلة مع “العربية” أن قمة المناخ يجب أن تعطي إجابات لثلاثة أسئلة كي تكون ناجحة، أولها الوفاء بوعود اتفاق باريس، ومن أهمها وضع القواعد التنفيذية للاتفاق، والثاني الوفاء بـ 100 مليار دولار من الدول المتقدمة للدول النامية.
أما الأمر الثالث الواجب الإجابة عليه من المجتمعين في قمة غلاسكو، يتمثل في الاستثمارات والتكنولوجيا المطلوبة للوصول للمستهدفات المناخية العالمية.
وأشار إلى وجود مشكلة حقيقة في استثمارات التكيف، بجانب التعهدات للوصول بالتعادل الكربوني قبل عام 2050.
وقال إن قمة الأمم المتحدة للمناخ COP 26 التي بدأت أعمالها في غلاسكو، سيكون مطلوبا منها معالجة هذه التحديات، مقترحا العودة إلى أساس العام 2015 ومنها القضاء على الفقر وتأمين الكهرباء وتوفير المياه و800 مليون إنسان فقير بجانب اتفاق المناخ.
يذكر أن زعماء الدول الكبرى انتقلوا من قمة العشرين في روما إلى غلاسكو، لقمة المناخ في خطوة تسعى للحصول على هدف موحد للوصول إلى الحياد الكربوني
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمود محيي الدين: 3 مطالب لكي تنجح قمة جلاسكو لتغيرات المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.