ميد بنك يدرس دخول مجال البنوك الرقمية

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أمنية إبراهيم وإسلام فضل _ قال سامح منتصر، مستشار التحول الرقمي في ميد بنك، إن مصرفه يدرس دخول مجال البنوك الرقمية، في إطار استراتيجيته الطموحة للتوسع والتطوير.
وأوضح منتصر، ردا على سؤال لجريدة دوت الخليج، خلال مؤتمر صحفي يعقده البنك، أن فكرة تأسيس بنك رقمي تقع بالفعل ضمن خطط البنك، وجاري دراستها في الوقت الحالي، خاصة بعد بدء “ميد بنك” تنفيذ تطوير النظام الأساسي لحزمة البنية التكنولوجية Core Banking System.
وقال منتصر، إن مصرفه سيصبح أكثر قدرة على المنافسة في الخدمات المصرفية والحلول الرقمية بعد الانتهاء من تطوير النظام الأساسي والمتوقع إتمامه في الربع الأول من العام بعد القادم 2023.
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