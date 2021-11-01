مؤمن السويدي: بنوك عالمية تترقب دخول مصر عبر البنوك الرقمية

أمنية إبراهيم وإسلام فضل _ قال مؤمن السويدي، مدير مكتب شركة تيمينوس السويسرية المتخصصة في الأنظمة المصرفية، إن مجموعة من البنوك العالمية تواصلت مع شركته للتباحث حول التعاون في مجال تأسيس البنوك الرقمية.

وأضاف السويدي، خلال مؤتمر صحفي عقده ميد بنك للإعلان عن الشراكة مع تيمينوس اليوم الاثنين، أن عددا من البنوك العالمية مرتقب دخولها للسوق المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة عبر بوابة البنوك الرقمية بعد سماح قانون البنك المركزي المصري المصري بتأسيسها

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وتابع: أن أغلب البنوك التي تقدمت للبنك المركزي المصري للحصول على رخصة البنك الرقمي، وعددها يفوق خمسة بنوك تتواصل مع شركته أيضا للاستعانة بأنظمة تيمينوس.