مليار دولار استثمارات سي دي سي بمشاريع تغير المناخ في إفريقيا خلال 4 سنوات

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إسلام فضل – قالت شيرين شهدي، مدير مجموعة سي دي سي البريطانية في مصر، إنها استثمرت حوالي مليار دولار خلال 4 سنوات الماضية في مشاريع تغير المناخ في القارة الإفريقية.
وأضافت شهدي، خلال مائدة لعدد محدود من الصحفيين، أن المشاريع الخاصة بخطط تغير المناخ تستحوذ على جانب كبير جدًا من اهتمامات المجموعة.
وأشارت إلي أن المجموعة استثمرت في مشاريع بنبان للطاقة الشمسية بقيمة 97 مليون دولار، وأن حجم المشروع الإجمالي يقدر بنحو 4 مليارات دولار.
وقالت شهدي إن حجم استثمارات المجموعة في قارتي إفريقيا وآسيا بلغ 1.7 مليار دولار خلال العام الجاري، بواقع 60% للأولى و40% للأخيرة.
ولفتت إلى أن حجم المحفظة الاجمالية للمجموعة “سي دي سي” تبلغ حاليًا 9.5 مليار دولار في القارتين.
وأوضحت أن قطاعات: التجارة والتصنيع، والتعليم، والخدمات المالية غير المصرفية، والبنية التحتية مثل مشاريع المياه والكهرباء هي الأبرز من حيث الاستحواذات.
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