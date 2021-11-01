السيسي يؤكد أهمية الانخراط بشكل نشط في مفاوضات سد النهضة

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دوت الخليج – التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ في جلاسجو.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيسين أعربا عن رضاهما عن المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي، أو على مستوى التعاون الاقتصادي الذي يشهد في الفترة الأخيرة “طفرة غير مسبوقة” في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتقدم الرئيس الكونغولي بالشكر للرئيس السيسي على دعم مصر المتواصل لبلاده في هذه المرحلة الهامة من تاريخها، بما يمثل “نموذجا للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل بين الدول الإفريقية”.
كما أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالجهود التي اضطلعت بها الكونغو الديمقراطية خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق التطلعات التنموية للقارة الإفريقية والترويج لقضاياها ومواقفها في المحافل الدولية، فضلا عن مساعيها المقدرة لتسوية أزمة سد النهضة.
وأكد الموقف المصري الراسخ من قضية سد النهضة، ورؤيتها القائمة على الانخراط بشكل نشط في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق ملزم قانوناً بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك تحت مظلة الاتحاد الإفريقي بما يتسق مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.
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