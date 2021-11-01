العمل الأمريكية: إدارة الرئيس بايدن ستطالب الشركات الخاصة بضمان تطعيم موظفيها

وكالات – ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن ستطالب في الأيام المقبلة الشركات الخاصة بضمان تطعيم موظفيها ضد كورونا. وأوضحت أن الأمر سينطبق على الشركات التي يعمل بها 100 موظف أو أكثر. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر ومن المقدر أن يغطي حوالي ثلثي القوى العاملة في القطاع الخاص الأمريكي.

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