وزير التموين يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق وأسعار السلع

دوت الخليج – وجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، الأجهزة ‏الرقابية، التابعة للمديريات، بتكثيف الرقابة والمتابعة على ‏الأسواق والأسعار.

وأكد المصيلحي، في كتاب دوري للمديريات، ضرورة توافر السلع كافة سواء ‏التموينية أو الحرة بالأسواق، وبيعها للمواطن بالأسعار ‏المقررة بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية ‏والمعلن عنها بجميع الوسائل المقررة بالقرار الوزاري ‏رقم 330 لسنة 2017.

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كما وجه وزير التموين بمتابعة توافر ‏السلع كافة (غذائية – مواد بترولية – البوتاجاز)، بالمنافذ ‏التموينية وكذلك بالاسواق، وتكثيف ‏الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية خاصة ‏السلع الهامة (السكر – الزيت – الأرز) للتأكد من صرفها ‏للمواطنين بالأسعار المقررة، وعدم حجبها عن التداول أو ‏التلاعب بأسعار وكميات صرفها لأصحاب البطاقات التموينية، ‏واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

‏ووجه أيضًا بتشديد الرقابة لمواجهة احتكار ‏بعض التجار السلع الأساسيه المهمة، وخاصة سلع (السكر – ‏الأرز – الزيت)، وغيرها من السلع الأخرى.

وشدد على اتخاذ جميع ‏الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها و تحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين.

كما وجه بتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ‏والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وجميع حلقات ‏تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة ‏وسلامة الأغذية في جميع مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها ‏للبيع، وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها، و‏صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتفعيل الدور الرقابي.

ووجه أيضًا بتشكيل غرفة عمليات بالمديريات، والإدارات التموينية ‏لتلقي الشكاوى لفحصها، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.