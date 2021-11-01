وزير التموين يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق وأسعار السلع

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دوت الخليج – وجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية، التابعة للمديريات، بتكثيف الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار.
وأكد المصيلحي، في كتاب دوري للمديريات، ضرورة توافر السلع كافة سواء التموينية أو الحرة بالأسواق، وبيعها للمواطن بالأسعار المقررة بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية والمعلن عنها بجميع الوسائل المقررة بالقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017.
كما وجه وزير التموين بمتابعة توافر السلع كافة (غذائية – مواد بترولية – البوتاجاز)، بالمنافذ التموينية وكذلك بالاسواق، وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية خاصة السلع الهامة (السكر – الزيت – الأرز) للتأكد من صرفها للمواطنين بالأسعار المقررة، وعدم حجبها عن التداول أو التلاعب بأسعار وكميات صرفها لأصحاب البطاقات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ووجه أيضًا بتشديد الرقابة لمواجهة احتكار بعض التجار السلع الأساسيه المهمة، وخاصة سلع (السكر – الأرز – الزيت)، وغيرها من السلع الأخرى.
وشدد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها و تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
كما وجه بتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وجميع حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في جميع مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع، وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتفعيل الدور الرقابي.
ووجه أيضًا بتشكيل غرفة عمليات بالمديريات، والإدارات التموينية لتلقي الشكاوى لفحصها، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.
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