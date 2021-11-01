مال وأعمال

الرعاية الصحية والقطاع المالي يستحوذان على 67% من استثمارات سي دي سي بمصر

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إسلام فضل – قالت شيرين شهدي، مدير مجموعة سي دي سي البريطانية في مصر، إن الرعاية الصحية والقطاع المالي، سواء المصرفي أو غير المصرفي، يستحوذان على 67% من محفظة استثمارات المجموعة، بينما تتوزع النسبة المتبقية على قطاعات البنية التحتية، بما فيها اللوجيستيات، والتجارة والخدمات الاستهلاكية.

وأضاف شهدي، على هامش مائدة مستديرة لعدد محدود من الصحفيين، أن محفظة استثمارات الشركة في مصر بلغت 440 مليون دولار، يستحوذ الاستثمار المباشر على 41% منها مقابل 38% للتمويل عن طريق الديون طويلة الأجل، و21% استثمارات في الصناديق.

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وأشارت إلى أن قطاع تحلية المياه من القطاعات الواعدة للاستثمار في مصر، وأن الدولة المصرية تتوجة بصورة كبيرة لذلك القطاع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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