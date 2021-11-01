ميد بنك: تحديث الخدمات المصرفية عبر الهاتف والإنترنت بالتعاون مع تيمينوس

دوت الخليج – أعلنت شركة البرمجيات المصرفية “تيمينوس” عن اختيار ميد بنك لمنصتها السحابية المفتوحة من أجل دعم تحوله الرقمي.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن ميد بنك سيعمل على تقديم خدماته للأفراد والشركات وتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال حلول تيمينوس ترانزآكت ومنصة تيمينوس إنفينيتي للخدمات المصرفية الرقمية.

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وأضاف البيان أن ميد بنك يسعى إلى استبدال أنظمته الحالية بحلول وبرمجيات تيمينوس التي ستمكنه من “تلبية الحاجات المستقبلية المعاصرة لعملائه، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك”.

وأشار إلى أن تطبيق تقنيات تيمينوس المتطورة ستُمكّن البنك من تقديم خدمات مصرفية رقمية جديدة لعملائه، وتوظيف أحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية من أجل تعزيز خدمات العملاء وتحسين تجربتهم البنكية.

ومن جهة أخرى، يأمل ميد بنك الاستفادة من الحلول التقنية الجديدة التي توفرها برمجيات تيمينوس في توسيع قاعدة عملائه ودعم توجهات البنك المركزي المصري المصري المتعلقة بتعزيز الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي.

وأشار البنك إلى أن عملية التحول التي ينفذها ستشمل ترحيل خدماته المصرفية الحالية بما يشتمل على حسابات العملاء من الأفراد والشركات، والقروض والبطاقات وخدمات التمويل التجاري والخزينة وخدمات الاستثمار إلى حلول تيمينوس ترانزآكت.

كما ستضم عملية التحول تحديث وإعادة إطلاق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوّال والإنترنت من خلال منصة تيمينوس إنفينيتي.

وقال جان بول ميرغاي، رئيس المبيعات الدولية لدى تيمينوس، إن “ميدبنك يتمتع بنظرة مستقبلية رائدة وسمعة ممتازة في مصر، ونحن متحمسون لدعم البنك في عملية التحول الرقمي التي شرع بها”.

وأضاف: “من خلال برمجيات تيمينوس سيتمكن البنك من وضع أهداف واضحة لتحقيق التميز التشغيلي، وتوفير الخدمات الرقمية التي يطمح العملاء للحصول عليها، وتوفير الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع”.

من جهته، قال عمرو الجارحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لميد بنك، إن “البنك أطلق استراتيجيةً تتمحور حول التنمية الشاملة والنمو، بهدف مساعدة البنك على مواكبة خطط وطموحات البنك المركزي المصري المصري. كما تطمح إلى توسيع نطاق تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والتي تعتمد على أحدث الأساليب الرقمية والتكنولوجية، وتنويع قاعدة العملاء والأنشطة المصرفية”.

وقال سامح منتصر، مستشار التحول الرقمي والتطوير الشامل لدى ميد بنك: “”تكرس رؤية ميدبنك تركيزها على تطوير البنية التحتية التكنولوجية من أجل ضمان الجاهزية لإطلاق الخدمات والمنتجات المصرفية الحديثة للعملاء”.

وأضاف أن الشراكة مع تيمينوس تمثل “ترجمةً حقيقية لشعارنا الجديد نعمل لمستقبلك فنحن ندرك أن توسيع نطاق الخدمات التكنولوجية والرقمية هو ما يعيد صياغة المشهد الحالي للعمل المصرفي”.

وأشار إلى أن ميد بنك يحرص على تحديث النظام المصرفي الرئيسي بما يشتمل على الخدمات المصرفية للأفراد والائتمان والدفعات والتمويل التجاري والخزينة، والمجالات كافة المساندة لدعم احتياجات الأعمال الحالية والمستقبلية للبنك.