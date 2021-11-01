السيسي وجونسون يتفقان على تعزيز انخراط بريطانيا في أولويات خطط التنمية المصرية

دوت الخليج – التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك علي هامش قمة المناخ العالمية في جلاسجو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن اللقاء شهد مباحثات ثنائية معمقة بين الجانبين؛ حيث رحب في مستهلها رئيس الوزراء البريطاني بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جلاسجو، مثمنا الروابط الحالية الوثيقة بين البلدين، وقوة الدفع المتنامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين مؤخرا.

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وأكد جونسون أن مصر أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الإوسط، معربا عن التطلع لتعميق العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.

كما أعرب عن تقديره وتهنئته للرئيس على “الإنجازات والجهود التنموية الطموحة التي تقوم بها مصر” مؤكدا دعم بريطانيا لتلك الجهود تحت قيادة الرئيس.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من جانبه عن تقديره لتطور العلاقات الثنائية مؤخرا بين مصر وبريطانيا في المجالات كافة.

وأكد تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه تم التوافق خلال اللقاء على فتح آفاق تعاون جديدة وإضافية بين البلدين وكذلك تعزيز انخراط بريطانيا في أولويات خطط التنمية المصرية ودعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاستثمارية والامنية، والاستخباراتية والعسكرية، فضلا عن قطاعات السياحة والصحة والتعليم.

كما ناقش اللقاء آخر مستجدات أوضاع المناخ العالمية، حيث أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن التقدير للجهد الذي بذلته بريطانيا لضمان عقد قمة المناخ العالمية برغم الصعوبات كافة بالنظر لتأثير جائحة كورونا على الاجتماعات الدولية.

وأكد دعم مصر للرئاسة البريطانية للمؤتمر وثقتها في خروجه بنتائج متوازنة تصب في مصلحة الأطراف كافة، فضلا عن تطلع مصر لاستضافة الدورة رقم 27 لمؤتمر الأطراف في 2022 عقب انتهاء الرئاسة البريطانية.