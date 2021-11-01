جو بايدن: العالم يواجه تهديدا وجوديا بسبب التغير المناخي وحان وقت التصرف

سكاي نيوز عربية – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إن الوقت حان للتصرف، مضيفا أن العالم يواجه تهديدا وجوديا بسبب التغير المناخي.

وذكر بايدن، في كلمته بقمة المناخ “كوب 26” التي تحتضنها جلاسجو، أن الولايات المتحدة تعاني من ظواهر المناخ المتطرفة.

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وأضاف: “لم نواجه الأسوأ بعد من جراء تغير المناخ.. ويجب أن تكون قمة غلاسكو انطلاقة جديدة للعمل ضد التغير المناخي”.

وكشف رئيس الولايات المتحدة: “تسببنا في تلويث المناخ والبيئة، ومن الحتمي تغيير ممارساتنا”.

وأشار إلى أن بلاده بلاده ستقلص الغازات الدفيئة بنحو كبير من هنا إلى 2030، كما ستعمل على توليد الطاقة من الرياح.

وتابع: “يجب تسخير التكنولوجيا لزيادة كفاءة الطاقة البديلة”، مبيّنا أن “التحرك لمعالجة أزمة المناخ سيخلق وظائف جديدة”.

وشدد بايدن على أن واشنطن “ستكون رائدة في مواجهة تغير المناخ”، مبرزا أن إدارته ستعمل على “مساعدة الدول النامية في مواجهة هذه الظاهرة”.