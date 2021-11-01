تأثير رفع أسعار الغاز الطبيعي على 17 شركة متداولة بالبورصة المصرية

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رنا ممدوح – كشفت 17 شركة مقيدة في البورصة المصرية عن التأثير المتوقع عليها من قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بتحديد سعر الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار.
والشركات الأكثر تأثرا سلبًا بالقرار هي التي تعتمد على الغاز الطبيعي في عملياتها الإنتاجية، ومنهم: روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، في حين يتوقع تأثير محدود لبعض الشركات بينما أعلن بعضهم عدم التأثر بالقرار؛ نظرا لاعتمادهم بشكل أساسي على الفحم كمصدر للطاقة مثل مصر للأسمنت – قنا، ومصر لصناعة الكيماويات.
وترصد بوابة دوت الخليج جورنال ردود 17 شركة مقيدة على تأثير زيادة أسعار الغاز
|الشركة
|التأثير
|ليسيكو مصر
|زيادة طفيفة في الأسعار
|فيركيم مصر للأسمدة والبتروكيماويات
|9% زيادة في تكاليف الإنتاج
|المالية والصناعية المصرية
|التأثير سلبي متمثل في زيادة تكلفة إنتاج السماد المحبب بنسبة 10%
|العربية للأسمنت
|تأثير محدود على تكلفة إنتاج طن الأسمنت
|حديد عز
|زيادة في تكاليف الإنتاج
|العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية
|رفع تكاليف الإنتاج
|الأسكندرية للزيوت المعدنية- أموك
|تتحمل زيادة سنوية تقريبية في حدود 75 مليون جنيه
|سيدي كرير للبتروكيماويات
|زيادة تكلفة الإنتاج بنسبة 1%
|مصر لصناعة الكيماويات
|غير مؤثرة على نتائج الشركة
|جنوب الوادي للأسمنت
|من 30% إلى 50% زيادة في تكلفة الإنتاج
|أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
|جاري تأثير هذا القرار على الشركة
|مصر للأسمنت – قنا
|لن يكون له تأثير ملحوظ فالمصانع تعتمد على الفحم
|العز للسيراميك و البورسلين – الجوهرة
|زيادة جزئية لتكاليف الإنتاج بنسبة 0.5%
|مصر بني سويف للأسمنت
|ليس لها أي تأثير على الشركة
|مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو
|لا يوجد تأثير على الشركة
|مصر الوطنية للصلب – عتاقة
|يرفع تكلفة الإنتاج بمقدار 26 جنيه للطن
|روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك
|ارتفاع سعر البيع للمنتجات بنسبة 1.4%
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