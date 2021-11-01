تأثير رفع أسعار الغاز الطبيعي على 17 شركة متداولة بالبورصة المصرية

رنا ممدوح – كشفت 17 شركة مقيدة في البورصة المصرية عن التأثير المتوقع عليها من قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بتحديد سعر الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار.

والشركات الأكثر تأثرا سلبًا بالقرار هي التي تعتمد على الغاز الطبيعي في عملياتها الإنتاجية، ومنهم: روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، في حين يتوقع تأثير محدود لبعض الشركات بينما أعلن بعضهم عدم التأثر بالقرار؛ نظرا لاعتمادهم بشكل أساسي على الفحم كمصدر للطاقة مثل مصر للأسمنت – قنا، ومصر لصناعة الكيماويات.

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وترصد بوابة دوت الخليج جورنال ردود 17 شركة مقيدة على تأثير زيادة أسعار الغاز