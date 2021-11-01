سي دي سي البريطانية تستهدف ضخ 500 مليون دولار في منصة أدوية

إسلام فضل – كشفت شيرين شهدي، مدير مجموعة سي دي سي البريطانية في مصر، إنها تستهدف ضخ استثمارات خلال الفترات المقبلة بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترات المقبلة في منصة متخصصة في صناعة الأدوية باسم “كيلكس بايو”.

وأضافت شهدي، خلال مائدة مستديرة لعدد محدود من الصحفيين اليوم الاثنين، إن المجموعة ضخت استثمارات حتى الأن في تلك المنصة بلغت 250 مليون دولار، وبذلك ستصل حجم الاستثمارات إلى 750 مليون دولار.

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وأوضحت أن المنصة يندرج تحتها شركتين متخصصين في الأدوية، مشيرة إلى أنه تم تعيين خلال الفترات الماضية فريق عمل لإدارة تلك الشركتين.

وأضافت أن المجموعة تستهدف إطلاق منصة جديدة لمكافحة تغيرات المناخ باسم “2x climate” بالتعاون مع مجموعة الدول السبع، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما تغير المناخ.

أشارت إلي أن منصة “2x challenge” تجمع حاليا استثمارات بقيمة 15 مليار دولار بنهاية 2022، بعد جمع استثمارات تلك المتصة بقيمة 10 مليار دولار بالتعاون مع مجموع الدول السبع.

وأكدت أن غرض المنصة هو جمع التمويل وتوجيه لتمكين المرأة داخل الموسسات على مستوى العالم من خلال برامج تدريبية معينة للتمكين، وتغيير سياسة الشركات تجاه تواجد المرأة.