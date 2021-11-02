الفنادق تبدأ تطبيق الحد الأدنى لسعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة

دوت الخليج – بدأت المنشآت الفندقية في مصر، اليوم الإثنين، تطبيق الحد الأدنى لسعر الإقامة للفرد في الليلة الواحدة.

وبموجب قرار لوزارة السياحة والآثار، بات الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم 40 دولار أمريكي أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكي أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم.

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ويأتي تطبيق هذا القرار بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة “HC” Hospitality Criteria، والتي وضعت بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية؛ بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار انتهت من إعادة تقييم جميع المنشآت الفندقية الموجودة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والحاصلة علي شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك وفقا لمعايير التصنيف الجديدة، وجارٍ العمل حاليا للانتهاء من إعادة تقييم المنشآت الفندقية العائمة بمحافظتي الأقصر وأسوان، وسيتم استكمال باقي المحافظات تباعا على مستوى الجمهورية.