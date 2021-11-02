وول ستريت تصعد لمستويات قياسية بينما تترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي

سي إن بي سي – ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك في بورصة وول ستريت يوم الإثنين بدعم من مكاسب لأسهم شركات الطاقة وقفزة لأسهم تسلا بينما يترقب المستثمرون اجتماعا مهما لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتخطى المؤشر داو جونز الصناعي مستوى 36 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق أثناء جلسة التداول.

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ومن المتوقع أن يوافق الفيدرالي الأمريكي في ختام اجتماع يوم الأربعاء على خطط لتقليص برنامجه لمشتريات السندات البالغ قيمته 120 مليار دولار شهريا في حين سيركز المستثمرون على التعليقات بشأن أسعار الفائدة واحتمالات استمرارية القفزة الأخيرة في التضخم.

وبحسب بيانات أولية، أنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 93.69 نقطة، أو 0.26%، إلى 35913.25 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 8.29 نقطة، أو 0.18%، ليغلق عند 4613.67 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 96.21 نقطة، أو 0.62%، إلى 15594.59 نقطة.

وسجلت المؤشرات الثلاثة جميعها مستويات قياسية مرتفعة أثناء التعاملات في وقت سابق من الجلسة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، كان الفيدرالي قد قال إنه لا تزال توقعات النشاط الاقتصادي على المدى القريب إيجابية بشكل عام، لكن بعض المناطق لاحظت زيادة عدم اليقين والمزيد من التفاؤل الحذر مقارنة بالأشهر السابقة.