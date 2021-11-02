الهند: نستهدف وقف انبعاثات الغازات بحلول 2070

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سكاي نيوز عربية – أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده تستهدف وقف إضافة غازات الاحتباس الحراري إلى الغلاف الجوي بحلول 2070، أي بعد الولايات المتحدة بعقدين وبعد 10 سنوات على الأقل من الصين.
جاء إعلان رئيس الوزراء الهندي للهدف في قمة الأمم المتحدة للمناخ في جلاسجو.
وأضاف أن الوصول إلى “صفر انبعاثات” بحلول 2070 هو واحد من بين خمسة إجراءات تعتزم الشروع فيها للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
وقال خبراء في مراكز أبحاث وجامعات ومنتديات فكرية إنها خطوة كبيرة، بالنظر إلى أن هذا المفهوم جديد بالنسبة للهند ووضعها التنموي.
وقالت أولكا كيلكار مسؤولة ملف المناخ في معهد الموارد العالمي إن هذه الخطوة ستكون مشابهة لتبني الولايات المتحدة وأوروبا هدف الوصول للانبعاثات الصفرية قبل 20 عاما
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