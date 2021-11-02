الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وترقب المستثمرين لاجتماع المركزي الأمريكي

– ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار الأمريكي، فيما يركز المستثمرون على الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتقليص إجراءات التحفيز في اجتماع مهم هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.63% إلى 1794.00 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.

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وصعدت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.66% إلى 1795.70 دولار للأوقية.

وقال متعاملون إن تراجع الدولار هو العامل الرئيسي وراء صعود المعدن الأصفر.

وانخفض مؤشر الدولار 0.18% أمام منافسيه، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يقول البنك المركزي المصري الأمريكي في ختام اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، إنه سيبدأ تقليص مشتريات السندات، وهي علامة على أنه يرى أن الاقتصاد يتعافى، رغم أن التركيز سيكون على قرائن بشأن رفع أسعار الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.63% إلى 24.00 دولارا للأوقية بينما قفز البلاتين 4.4% إلى 1062.70 دولار وصعد البلاديوم 2.77% إلى 2057.60 دولار.