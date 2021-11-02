حسين سجواني: إلغاء إدراج داماك العقارية في سوق دبي خلال 4 أشهر

العربية نت _ كشف رجل الأعمال حسين سجواني، مؤسس “داماك العقارية“، إن الشركة ستنتهي من عملية إلغاء إدراجها في “سوق دبي المالي” خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، حسبما نقلت صحيفة الخليج الإماراتية.

وقفزت أسهم “داماك” العقارية حوالي 10.4% إلى 1.38 درهم، بنهاية تداولات الأحد الماضي وارتفعت خلال تداولات أمس الإثنين إلى 1.4 درهم للسهم بنسبة ارتفاع 1.43%، بعدما قالت إن شركة مايبل تعتزم شراء أسهم “داماك” من السوق خارج نطاق العرض.

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وقالت “داماك العقارية” إنها استلمت الإفصاح المرفق من شركة مايبل إنفست (مايبل) بخصوص عرض الاستحواذ على أسهم في رأسمال الشركة.

وأوضحت الشركة أن مقدم العرض يعتزم شراء حتى 800 مليون سهم من خلال السوق خارج نطاق العرض.

ويتضمن العرض أن تتم عمليات الشراء من داخل السوق وخارج العرض من خلال التداول داخل القاعة، فيما سيضع مقدم العرض عدة طلبات شراء للسوق على سعر 1.4 درهم، كما ستتم عمليات الشراء خلال فترة العرض والتي بدأت في 29 اكتوبر 2021.

وأشارت الشركة إلى أنه سيكون لمقدم العرض الحق بالتوقف عن وضع طلبات شراء في أي وقت خلال فترة العرض وذلك حتى وإن لم يتم الوصول إلى 800 مليون سهم، على أن يقوم مقدم العرض بالإفصاح عن ذلك قبل يوم عمل واحد من قرار التوقف عن وضع طلبات شراء.

في سياق أخر، أوضح سجواني، حسبما أفاد لصحيفة الخليج، أن السوق العقارية في دبي يشهد منذ بداية العام 2021 أداءً قوياً ومن المرجح أن يستمر بنفس المنحنى خلال العامين المقبلين.

وأشار إلى أن السوق المحلي قادر على استيعاب حجم المعروض الراهن وما سيدخل من مشاريع جديدة مستقبلا في ظل تعافي الطلب على مختلف المنتجات العقارية سواء الفارهة أو الشاطئية أو وسط المدينة أو الفلل، بالإضافة إلى التي تستهدف شريحة الدخل المتوسط.

وبين سجواني أن النسبة الاكبر من حجم العرض العقاري في الإمارة تتحكم به 5 شركات كبرى فقط، أما شركات التطوير الصغيرة فتستحوذ على نسبة بسيطة غير مؤثرة في مؤشر معادلة العرض والطلب أو منحنى الأسعار، لافتاً إلى أن المعروض لن يزيد عن 15% مقارنة بالطلب خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مؤسس “داماك” أن أسعار الفلل والعقارات الفارهة ومنتجات منطقة برج خليفة لن تتراجع بل ستواصل منحنى الصعود، مشيدا بالإجراءات والمحفزات الحكومية المحلية والاتحادية في مكافحة انتشار فايروس “كوفيد-19” والخروج من الأزمة العالمية في وقت قياسي الأمر كله الذي عزز من جاذبية السوق المحلي سواء للعمل أو السكن أو الاستثمار.