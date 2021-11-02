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– أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الثلاثاء، وسط إحجام من المستثمرين قبيل اجتماع هام للفيدرالي الأمريكي، والذي قد يكشف المزيد من خططه لتقليص إجراءات التحفيز ورفع أسعار الفائدة.
وانخفض المؤشر نيكي 0.43 بالمئة إلى 29520.90 نقطة، وذلك بعد يوم من تحقيقه أكبر مكاسب يومية منذ يونيو بعد فوز انتخابي قوي للائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 بالمئة إلى 2031.67 نقطة.
من المقرر يعلن الاحتياطي الاتحادي قراره بشأن السياسة في نهاية اجتماعه، الذي يستمر يومين، يوم الأربعاء، والذي ستكون الأسواق اليابانية مغلقة فيه بمناسبة عطلة رسمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم اليابانية تتخلى عن مكاسبها وتفقد 0.43% نهاية التعاملات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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