الأسهم اليابانية تتخلى عن مكاسبها وتفقد 0.43% نهاية التعاملات

– أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الثلاثاء، وسط إحجام من المستثمرين قبيل اجتماع هام للفيدرالي الأمريكي، والذي قد يكشف المزيد من خططه لتقليص إجراءات التحفيز ورفع أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر نيكي 0.43 بالمئة إلى 29520.90 نقطة، وذلك بعد يوم من تحقيقه أكبر مكاسب يومية منذ يونيو بعد فوز انتخابي قوي للائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 بالمئة إلى 2031.67 نقطة.

من المقرر يعلن الاحتياطي الاتحادي قراره بشأن السياسة في نهاية اجتماعه، الذي يستمر يومين، يوم الأربعاء، والذي ستكون الأسواق اليابانية مغلقة فيه بمناسبة عطلة رسمية.