الإسكندرية للأدوية تحقق أرباحا بقيمة 33.2 مليون جنيه خلال الربع الثالث

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رنا ممدوح _ تراجعت صافي أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بعد خصم الضريبة بقيمة 33.234 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 44.950 مليون جنيه مقارنة بالربع المناظر العام الماضي.
وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 307.619 مليون جنيه بالفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 304.398 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي.
وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 67.968 مليون جنيه، مقابل 86.281 مليون جنيه بالفترة المقارنة عام 2020.
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