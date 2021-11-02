بي.بي تحقق أرباحا بقيمة 3.3 مليار دولار في الربع الثالث مع تعافي أسعار النفط

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– أعلنت بي.بي البريطانية اليوم الثلاثاء، زيادة كبيرة في أرباح الربع الثالث من العام، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي التي زادت هذا العام مع تعافي الاقتصادات من الجائحة.
وبلغ صافي أرباح بي.بي 3.32 مليار دولار في الربع الثالث، متجاوزا توقعات المحللين البالغة 3.06 مليار دولار.
يأتي ذلك بالمقارنة مع أرباح 2.8 مليار دولار في الربع الثاني و86 مليون دولار في الفترة نفسها قبل عام عندما انهار الطلب على الطاقة وأسعارها بسبب جائحة فيروس كورونا.
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